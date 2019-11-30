Yaban hayatı fotokapanlarla takip ediliyor30 Kasım 2019 Cumartesi 16:09 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 22:00
Marmara'nın doğusundaki türler fotokapanla takip ediliyor. Geyiklerden etoburlara kadar bölgedeki tür çeşitliliği kayıt altına alınıyor.
Sakarya'da ağaçlara yerleştirilen fotokapanlar, önünden geçen her canlıyı kayıt altına alıyor. Kurtlar, geyikler, ayılar hatta yaban kedisi bile var.
Sakarya Üniversitesi, Marmara'nın doğusundaki biyoçeşitliliği belirlemek için çalışma başlattı. Bölgeye yaban hayatını takip edecek fotokapanlar kuruldu.
Cihazlar, hayvanların oluşturduğu patikalara konuluyor.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ali Uzun, "Aynı zamanda yemleme yapıyoruz. Sosisi kızartıp bırakıyoruz. Çeşitli gıdalar bırakıyoruz. Koku yayılsın, gelsinler diye" dedi.
Üniversitenin yaban hayatı arşivinde Sakarya'nın 13 ilçesinde yapılan çekimler yer alıyor.
Haber - Kamera: Mehmet Karakaş