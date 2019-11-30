Sakarya'da ağaçlara yerleştirilen fotokapanlar, önünden geçen her canlıyı kayıt altına alıyor. Kurtlar, geyikler, ayılar hatta yaban kedisi bile var.

Sakarya Üniversitesi, Marmara'nın doğusundaki biyoçeşitliliği belirlemek için çalışma başlattı. Bölgeye yaban hayatını takip edecek fotokapanlar kuruldu.

Cihazlar, hayvanların oluşturduğu patikalara konuluyor.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ali Uzun, "Aynı zamanda yemleme yapıyoruz. Sosisi kızartıp bırakıyoruz. Çeşitli gıdalar bırakıyoruz. Koku yayılsın, gelsinler diye" dedi.

Üniversitenin yaban hayatı arşivinde Sakarya'nın 13 ilçesinde yapılan çekimler yer alıyor.

Haber - Kamera: Mehmet Karakaş