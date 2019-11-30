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Edebiyat Sokağı ismi verilen proje, Ankara'da hayata geçirildi.

Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesinde okul koridoruna ünlü şair ve edebiyatçıların portreleri öğrenciler tarafından çizildi ve boyandı.

Bu projeyle, öğrencilerin edebiyatla iç içe olması planlanıyor.

Projenin sahibi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ayşe Sevinç, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Edebiyat dersinde verilen bilgilerin ezberlikten çıkarılıp, sadece müfredata sıkıştırılıp kalmasını engellemek istedik. Öğrencilerin okulda sürekli vakit geçirdikleri mekanlarda, bu bilgilere kolay ulaşmalarını sağlayarak görselliğin insan beyninde yer etme yüzdesini de düşünerek öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Akılda kalıcılık sağlanmalı ve bu projenin oluşumu esnasında yapılan sanatsal çalışmalarla, öğrencilerin sanata ilgi düzeyleri artırılmalı."

Kaynak: TRT Haber