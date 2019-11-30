Sinop'ta gerçekleştirilen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışlarına katılan 5 kadın pilot, mücadeleleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Zorlu parkura rağmen erkek pilotlarla kıyasına mücadele eden kadın pilotlar, kategorilerinde şampiyonluğun yanı sıra ikincilik ve üçüncülükler elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Kadın pilotlardan İlayda Hancı Korkut, 18 yaşından bu yana off-road yarışlarına katıldığını ve çok sayıda şampiyonluk yaşadığını söyledi.

Türkiye'de otomobil sporlarında kadın pilotların sayısının her geçen yıl arttığını, bunun kendilerini mutlu ettiğini anlatan İlayda, "Artık burada yalnız değiliz. Önemli olan burada başarılı olmak ve yarışmalar kazanmak. Aslında tüm kadın pilotlar olarak elde ettiğimiz başarılarla zaten birer örneğiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Spora gönül verenler

Parkurların en genç yarışmacılarından 18 yaşındaki Melis Aksöz ise küçük yaşlardan beri off-road yarışları izlediğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Babasının da bu spor dalına gönül verenlerden olduğunu aktaran Melis, şunları söyledi:

"Motor sporlarında kadın sporcuları görmeyi çok istiyorum. Herhangi bir spor dalının cinsiyeti olmadığını düşünüyorum. Benim gibi genç arkadaşların korkmadan bu tarz etkinliklere katılmalarını çok istiyorum."

Melis Aksöz, "Eğitim hayatımı sürdürürken bir yandan da off-road sporu yapıyorum. Benim gibi diğer kadın arkadaşlar da kendilerine bir hedef koyarak önlerine bakabilir. Onlara en iyi şekilde örnek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarışlara katılan diğer kadın pilotlar Yasemin Toker, Yasemin Çelik ve Nurcan Barçın Şatır da kadınları motor sporları yapmaya davet etti.

Kaynak: AA