Kış aylarında lodosun etkili olduğu günler, sessiz bir tehlikeye davetiye çıkarıyor.

O tehlikenin adı; karbonmonoksit zehirlenmesi...

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Sıddık Cindoruk, lodoslu günlerde, özellikle sıcak hava da birlikte geldiği için dumanın dağılmasının çok daha zor olduğunu ve bacaların çekmesinin de düştüğünü söyledi.

Bacalar yılda en az 2 kez temizlenmeli

Odun, kömür ya da doğalgaz sobası...

Hepsinin yanma sistemi aynı.

Duman ve gazın bir baca yardımı ile tahliye edilmesi gerekiyor. Lodos etkisiyle duman dışarıya çıkmayınca, zehirlenmelere kapı aralanıyor. Bunun önüne geçmek için de sobalar doğru kurulmalı, bacalar yılda en az 2 kez temizlenmeli.

Prof. Cindoruk, "Baca sistemlerini mutlaka temizlemeleri gerekiyor. Kurdukları sobaların baca borularının mümkün olan en kısa yoldan bacaya bağlanması gerekiyor. En az sayıda dirsek kullanmak gerekiyor" dedi.

"Soba uyumadan önce kapatılmalı"

Kombi ve doğalgaz sobalarının havalandırma menfezleri asla kapatılmamalı, kömür sobaları da mümkünse lodosta hiç kullanılmamalı.

Cindoruk ayrıca, sobaların uyumadan önce muhakkak kapatılmasını ve ilave kömür ya da odun atılmaması gerektiğini aktardı.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustafa Tuncay