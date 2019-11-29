Balıkesir'de yaşayan Mehmethan Soykara, zeytinciliği aile büyüklerinden öğrendi.

Ama genç girişimci bununla yetinmedi, yıllardır uygulanan tariflere bir yenisini ekledi.

Pancar, tuz, su, sarımsak ve zeytini bir araya getirdi. Uzun denemelerin ardından ortaya kırmızı zeytin çıktı. Soykara, kırmızı zeytini, siyah ve yeşil zeytinle birlikte müşterilerine ikram ediyor. Tadına bakanlardan ise tam not alıyor.

Mehmethan Soykara, zeytinin gördüğü ilgiden memnun:

"Tepkiler tabi ilk başta değişik oluyor. Tadına baktıktan sonra fikirler tamamen değişiyor. Biraz turşuya yakın, biraz zeytinli tat ortaya çıkardık."

Kırmızı zeytin kahvaltının yanı sıra diğer öğünlerde de tüketilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber