Oyuncaklar çocukların en büyük eğlence aracı. Hayal dünyasını şekillendiren, sahiplik duygusu pekiştiren oyuncakların, çocukların gelişiminde büyük etkisi var.

Ancak son dönemde bazı oyuncaklar fiyatlarıyla cep yakıyor.

Pahalı oyuncaklar çocukların hayal dünyasını olumsuz da etkileyebiliyor. Bu etki, çocuklarda bitmek bilmeyen isteklerle kendini gösteriyor.

Aileler etiketlere dikkat ederken, pahalı oyuncaklar çocuklar için çok cezbedici olabiliyor. Peki çocuklar neden pahalı oyuncak istiyor ?

Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Reklamlar çocukların tüketici olarak sosyalleşmesinde fazlasıyla rol oynuyor. Okul ve arkadaş çevresi de bu durumu tetikliyor. Çocuklar bu pahalı oyuncakların ambalajlarından etkileniyorlar."

Çocukların eğitimini olumlu etkileyecek oyuncaklar seçilmesi gerektiğini belirten Tatlıdil, "Pahalı oyuncak almaktan vazgeçilmesi gerekiyor. Daha basit oyuncaklar ve eğitici oyuncak alabilirler. Hafızasını geliştirecek oyuncaklar tercih edebilirler" dedi.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Ahmet Gümüş