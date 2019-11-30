Dünya
Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu için doğum günü partisi düzenlendi30 Kasım 2019 Cumartesi 10:29 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:22
Rusya'da, Kerç Boğazı Köprüsü'nün yapımı sırasında bekçiler tarafından bulunan ve "Bridge" (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi.
Kedi için açılan sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde, demiryolu çalışanlarının Bridge'i kucağına aldığı ve başına parti şapkası takarak, renkli balonlarla doğum gününü kutladığı görüldü.
2018 yılında Kerç Boğazı Köprüsü'nün otomobiller için inşa edilen bölümünün açılışında, köprüye ilk ayak basan Bridge olmuştu.
Bridge'in sosyal medya hesabını 50 bin kişi takip ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: kedi doğum günü partisi kerç boğazı köprüsü rusya