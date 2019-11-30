Dünya

Kerç Boğazı Köprüsü'nün maskotu için doğum günü partisi düzenlendi

30 Kasım 2019 Cumartesi 10:29 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 11:22

Rusya'da, Kerç Boğazı Köprüsü'nün yapımı sırasında bekçiler tarafından bulunan ve "Bridge" (Köprü) adı verilen kedi için doğum günü partisi düzenlendi.