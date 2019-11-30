Beşşar Esed rejimi temsilcileri, Cenevre'de 25 Kasım'da başlayan Suriye Anayasa Komitesi'nin 2'nci tur toplantısında ilgisiz konuları gündeme getirdi.

Rejim, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle kınanması isteği kabul görmeyince, masadan kalktı. Görüşmeler başarısız oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Anayasa Komitesi'nin ikinci turunu az önce bitirdik. 45 kişilik küçük kurulu toplamak mümkün olmadı, çünkü gündem maddelerine ilişkin bir anlaşma sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

"Rejimin siyasi sürece inancı samimi değil"

Esed rejiminin bu girişimi, uluslararası topluma toplantıların işe yaramayacağı yönünde mesaj vermek olarak yorumlanıyor.

TRT Haber'e konuşan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırma Direktörü Murat Yeşiltaş, "Rejimin aslında siyasi çözüme olan inancı samimi değil. Bunu daha çok Rusya’nın zorlamasıyla ve uluslararası toplumun baskısıyla gerçekleştiriyor" dedi.

Rejim ayrıca muhaliflere karşı özellikle İdlib’de avantaj elde etmek için zaman kazanmaya çalışıyor.

Murat Yeşiltaş, rejimin muhaliflerin sahada güç kaybetmesini istedğini belirterek, "Rejimin buradaki temel stratejisi belki İran’ı da burada dahil etmek lazım mümkün olduğu kadar anayasa oluşturma ve yazma sürecini zamana yaymak, geciktirmek ve muhaliflerin alanda, sahada, güç kaybetmesini sağlamak" diye konuştu.

Türkiye’nin sahadaki başarısı masada elini güçlendiriyor. Yeşiltaş'a göre, "Etkin bir askeri varlık göstermesi aynı zamanda diplomasi masasında Türkiye’yi dikkate alınması gereken bir aktöre dönüştürüyor"

Almanya ve Fransa rahatsız

Bu durum, çıkar öncelikleri farklı olan Fransa, Almanya gibi ülkeleri rahatsız ediyor.

Bu ülkeler, kendi angajmanlarına terör örgütü PKK/YPG'yi ekleyerek Türkiye'nin elini zayıflatmaya çalışıyorlar.

Yeşiltaş, Batı'nın terör örgütüne bakışına dikkat çekerek, "Bir de tabii olayın ideolojik boyutu var. PYD’ye olan yaklaşım Batı’da çok daha farklı, yani Türkiye terör örgütü olarak ilan ederken YPG’yi PYD’yi batı açısından birlikte çalışabilir aktör olarak gözüküyor. Dolayısıyla böyle bir aktörün altını oymak altını boşaltmak onu hedef olarak almak, onun gücünü minimize etmek kuşkusuz bu politikaya yatırım yapanları rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de görüşülecek

Suriye konusunda gözler şimdi İngiltere’deki NATO toplantıları çerçevesinde gerçekleşecek Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya dörtlü zirvesinde.

Bu zirve, aktörlerin Suriye konusuna yaklaşımının görülmesi açısından önemli görülüyor.

Kaynak: TRT Haber