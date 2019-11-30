Sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Afyonkarahisar'daki Erkmen beldesinde dağların yüksek noktaları, beldedeki göletin çevresi, güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sultandağı ilçesindeki kiraz ve vişne bahçelerinde yaşanan renk cümbüşü ziyaretçileri farklı diyarlara götürürken, Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağı Eber Gölü'ndeki sarı kamışlar, mavi ve yeşilimsi su ise adeta görsel şölen sunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, hazan mevsimi renklerinin doğanın uykuya geçiş sürecinin öncesi olduğunu söyledi.

Erkmen Göleti'nin üst sırtında sarıdan yeşile, kırmızıdan turuncuya birçok rengi iç içe görmenin mümkün olduğuna değinen Yılmaz, buranın insana ayrı bir huzur verdiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerden Tarık Kahya da "Burası, şehirden uzak zirvede bir yer. Buradaki renkler harika, yeşili, sarısı aradığınız bütün renkler burada. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA