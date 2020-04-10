Denizli'nin Çivril ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 67 yaşındaki Hafize Tari, gebe ineğinin doğum yapacağını anlayınca kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giden ekipler besihanedeki ineğin doğumunun başladığını ve bilgi verilen veterinerin yetişemeyeceğini anlayınca duruma hemen müdahale etti.

Eldivenlerini giyen jandarma personeli başarılı bir şekilde yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından ineğin sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Jandarma personeline teşekkür eden Tari, “Allah razı olsun devletimizden. Jandarmalara telefon ettim geldiler sağ olsun ineğin buzağısını doğurmasını sağladılar” dedi.

İnek ve buzağının sağlık durumu iyi

Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın ise her telefon açtıklarında jandarmanın kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, taleplerini hiç geri çevirmediklerini söyledi.

Öte yandan, doğumdan hemen sonra gelen veterinerlerse yaptıkları kontrollerde hem ineğin hem de erkek buzağının durumunun iyi olduğunu belirledi.