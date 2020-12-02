Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üzerine beton dökülen kedi 2 gün sonra böyle kurtarıldı
İzmir'de elektrik hattının geçtiği borunun içine giren kedi, fark edilmediği için üzerine beton döküldü. İtfaiye, borunun içinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldu.
İzmir'de bir kedi elektrik hattının geçtiği borunun içine girdi. Fark edilmediği için üzerine bir de beton döküldü.
Elektrik hattı geçen boruda sıkışan kedinin sesini duyan ekipler, özel cihazla bakarak yerini tespit etti.
Önce beton delindi, ardından kesici aletler yardımıyla boru parçalandı. İtfaiyenin titiz çalışmasıyla kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kedinin durumu iyi
Başarılı bir kurtarma operasyonuna imza atan ekipler, kediyi sevmeyi de ihmal etmedi.
Veteriner kontrolüne götürülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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