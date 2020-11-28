Bingöl’de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağısı felç kalan Bahattin Tüz, 4 yıl önce okçuluk sporuna başladı.

Arkadaşını okçuluğa kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada antrenörün önermesi üzerine bu spora başlayan Tüz, kısa sürede önemli başarılar kazandı.

2017 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonun düzenlediği yarışmada Türkiye 4’ncüsü olan Tüz, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salonunda eğitim vermeye başladı.

"Engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor"

Küçük yaştaki birçok çocuğa okçuluk eğitimi veren Tüz, eline ilk yayı aldığında artık imkansız diye bir şey olmadığını öğrendiğini söyledi.

"Birçok sporcu yetiştiriyorum. Bunun yanında engelli sporcularım da var. Dezavantajlı gruplara yönelik daha çok efor harcıyorum. Bir engelli olarak, engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor. Her yıl buraya bir engelli sporcu kazandırırsam çok mutlu olacağım. Ben şu mesajı vermek istiyorum; herkes bu sporu yapabilir. Engelli kardeşlerimi mutlaka buraya bekliyorum. Yakın zamanda en az 20 engelli sporcuyu bu salonda görmek hayalim. Olmayacak diye bir şey yok. Mutlaka gelsinler. Bu sporu yapsınlar hayata katılsınlar, eğlensinler.”

Haber: Sinan Atan