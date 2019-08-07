Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Muhammet Güler 8 yaşında. Onun hobisi ise biraz farklı. 7 yaşındayken padişahların, ünlü devlet adamlarının, ses ve sinema sanatçılarının biyografilerini araştırmaya başladı. Doğum ve ölüm tarihlerini, nerede doğduklarını öğrendi. Muhammet daha sonra 81 ilin plakasını ezberledi.

Okula 5,5 yaşındayken başlayan Muhammet, her şeyin bir ödevle başladığını söyledi.

"İkinci sınıftayken öğretmenimiz bir ödev verdi. Bu ödev, Hababam Sınıfı’ndaki oyunculardan birisinin hayatını araştırmaktı. Ben de akşam olunca babama bu filmin oyuncularını bilip bilmediğini sordum. Önce Kemal Sunal’ı öğrendim. Sonra araştırmaya başladım."

Muhammet'in babası Ferman Güler, oğlunun bu yeteneğinin satranç öğretmeni tarafından keşfedildiğini söyledi.

Satranç oynamayı çok seven Muhammet’in bu ilgisi arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Arkadaşları akıllarına gelen sanatçıyı soruyor, Muhammet de cevaplıyor.

Haber: Fatma Söğüt