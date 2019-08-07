Üretken, yaratıcı, girişimci bir etkinlik…

İlk kez yapılacak olan Oyun Geliştirme Yaz Kampı, 16 yaşından büyük oyunsever gençleri bir araya getirecek.

Dijital Türk Oyunları Platformu ve Bilişim Vadisi’nin iş birliği ile hazırlanan kamp, 20 Ağustos’tan 1 Eylül’e kadar devam edecek. Kampa katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 15 Ağustos.

Etkinliğe 300’den fazla öğrencinin katılması öngörülüyor. Ayrıca, online da yayınlanacak eğitimleri 2 bin üzerinde katılımcının takip etmesi bekleniyor.

Oyun Geliştirme Kampı’nda neler yapılacak?

Kampta gençlere, animasyon, oyun geliştirme, girişimcilik, oyun şirketi yönetimi gibi eğitimler verilecek.

Konferans ve fuar ortamında tasarlanan oyunlar test edilecek, yarışmalar yapılacak, “oyun pazarlama, kamunun rolü, sektörde ortaklıklar” gibi konularda oturumlar düzenlenecek.

30 adet 10’ar kişilik ekipler kurulacak ve gençlere rekabet ortamında oyun geliştirme deneyimleri yaşatılacak. Uluslararası sektör yayıncıları ile gençler yüz yüze görüşecek, projelerini sunacak.

E-spor kapışmaları, sinema gösterimleri, canlı müzik dinletileri, oyunlar, mini yarışmalar…

Bunlar da kampta yapılacak etkinliklerden bazıları. Kampın ardından Dijital Türk Oyunları Platformu; Bilişim Vadisi ve Marmara Kalkınma Ajansının ortaklığında 50 oyun-animasyon girişimcisi yetiştirme programını yürütmeye başlayacak. Bu programa, kampa katılanlardan 15, kampı online takip edenlerden 35 genç seçilecek.

"Çok güzel oyunlar tasarlamak için hazır hale gelecekler"

Proje Koordinatörü Okan Özbay, etkinliğin birçok yönden ilki barındıracağını söylüyor. Ayrıca hedeflerinin, gençlerin doğru bir gelişim planı yapabilmelerini sağlamak olduğu anlatıyor.

"Oyun sektöründe doğru bilinen çok fazla yanlış var. Yanlış motivasyonlarla yol katetmeye çalışan gençler ve yatırımcılar ciddi hayal kırıklıklarıyla karşılaşıyor. Biz her şeyden önce doğru bir disiplin oluşturarak, bu eğlenceli sektörün ciddi yanlarını da ortaya koymayı ve girişimciliği yakalamayı amaçlıyoruz. Kısacası bu kamptan sonra sektörle ilgili binlerce arkadaşımızda ciddi bir farkındalık artışı olacak."

Kamp sonunda birçok gencin ülkemizin oyun geleceğine dair farklı fikirlere sahip olacağını belirten Özbay, “Hem kendi gelecekleri hem de memleketin dijital geleceği için sorumluluk alarak, çok güzel oyunlar tasarlamak için hazır hale gelecekler. Rekabete hazır, karşılaşacakları zorlukların ve sektörün hacminin farkında, ekip ruhunun önemiyle yeni bir davranış kazanmak için motive olmuş, uluslararası şirketlerle çalışmak için fırsat yakalamış, ciddi anlamda girişimci olmak için motive halde aramızdan ayrılacaklar” diyor.

Oyun konusunun Türkiye'de oldukça yanlış anlaşıldığını da söylüyor Özbay. 10 saat bilgisayarın başından kalkmayan çocuğun dijital bağımlı ilan edildiğini belirten Özbay, şunları anlatıyor:

“Dijitale zaten bağımlıyız, su içmeden durabilir miyiz? Hayır. Neden internet olmadan yaşamak zorunda olsun ki çocuk? Biz Dijital Türk Oyunları Platformu olarak, bir arkadaşımızın 10 saatini makine başında geçirebilmesini hayranlıkla takip ediyoruz. Bu devirde 10 saat bunu başarmak özel bir meziyet. Şirketler olarak talep edilen bir meziyet. Tek fark bu zamanın verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. 10 saat oyun oynayabilen bir arkadaşımız, yeri geldiğinde 10 saat üretim de yapabilir. Bu çok mühim bir konu.”

Bilgisayar başında çok fazla zaman geçiren gençlere öneriniz nedir?

Hemen bize katılsınlar. Bol tüketen taraftan bol üreten tarafa geçsinler. Kesinlikle çok daha büyük tatminler yaşayacaklar. Tüketim kavgası yerine üretim kavgası versinler. Biz yolunu göstereceğiz. Başkalarının oyunlarını oynamasınlar. Kendi oyunlarını kursunlar. Başkaları onların oyunlarını oynasın. Söylenecek çok söz var ama arkadaşlarımız konuyu anladı. Bağımsızlık her şeyden önce gelir. Modern kölelere dönüşmesinler. Farkında varsınlar. Bize ulaşsınlar.

Oyun yazmak isteyen gençlerde aradığınız özellikler var mı? Sadece bunu istemeleri yeterli mi?

İstemek işin başı. Sonra farkındalık geliyor. Arkadaşımız acaba ne istediğinin farkında mı? Eğer farkındaysa hiç sorun yok. Derhal kırmızı halılar seriliyor ve bu arkadaşımız bizim için vazgeçemeyeceğimiz bir kardeşimiz haline geliyor. Kampımızda bunlarla ilgili çok canlı hikayeler ve kişisel başarı öyküleri dinleyeceğiz. 10 Ağustos’ta telefon çaldığı zaman heyecan yapmasın arkadaşlarımız. Dijital Türk Oyunları Platformu'ndan arıyoruz diyenler, onlardan çok daha heyecanlı ve ön elemeyi geçmiş bu arkadaşımızın aramızda olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Onları arayan koçlar, gerçekten düşüp kalkıp, bu işin çilesini sonuna kadar yaşamış arkadaşlar. O yüzden resmi bir tarz olmayacak. Kendiniz olun yeter.

Oyun Geliştirme Kampı’nda gelecek senelerde daha farklı etkinlikler olacak mı?

Bilişim Vadisi’nin oyun vizyonu çok iyi. Gençlerimiz takibi bırakmasın. Seneye çok daha büyük katkılar bekliyoruz. Bu kamp bu yıl 150 çadır, 150 servisle toplam 300 katılımcı, 50 destek ekibi ve 50 eğitimci ile yapılıyor. Belki gelecek sene 1000 çadır kurulur. Belki 2020’de dünyanın dört bir yanından binlerce oyuncu çok büyük bir organizasyonda Bilişim Vadisi’ne gelir…

Eğitim sonunda sertifika verilecek

9 üniversitenin destek verdiği projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katkı sağlıyor. Animasyon Film Yapımcıları Derneği ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de programın yürütücü ortaklarından.

Taslak eğitim ve etkinlik programı bugün oyunlagelecek.com internet adresinden duyurulacak. Eğitimciler, konferans ve canlı bağlantılar da taslak program akışında yer alacak.

Bilişim Vadisi Kongre ve Fuar Merkez Binası’nda gerçekleşecek kamp sonunda, eğitimlerini tamamlayan gençler sertifika alacak.

Grafik: Bedra Nur Aygün