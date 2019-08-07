Raflarda, masada, ortada...

Dükkanın her köşesinde kedi var. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tüpçü, sokak kedilerini iş yerinde misafir ediyor. Mahallede "kedili tüpçü" olarak tanınan Ali Eytemiş, 50'ye yakın kediye bakıyor.

Ali Eytemiş, dükkanının önüne gelen sokak kedilerinin bakımını gönüllü olarak üstleniyor. Eytemiş, her kedinin bir ismi olduğunu da söylüyor.

"İsimlerini biliyoruz. Hemen hemen her sabah yoklama alır gibi sayıyoruz. 'Tülü' dediğimiz var, 'Çirkin' dediğimiz var, 'Sarıoğlan' dediğimiz var."

Hayvansever esnaf, birçok kediyi de sahiplendirmiş. Evinde ise 30 kediye bakıyor.

Haber: Abdulkadir Altınışık