Ormanın içinde insanların ses çıkarmasının yasak, kuşların ve diğer canlıların ise serbest olduğu bir kütüphane düşünün. Hayal gibi gelebilen bu kütüphane Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi’ni kurdu.

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da hayata geçirilen ‘Orman Kütüphanesi’ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle tanıtıldı.

200 kişi kapasiteli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü’nce kurulan Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi 200 kişi kapasiteli.

Pandemi dönemi sonrası konsepte uygun, rekreasyon açısından özgün olan Orman Kütüphanesi’nde ses çıkarmak sadece doğa canlılarına serbest.

Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan orman kütüphanesinin yeri de özel seçildi. Ön araştırmalar ve alan keşiflerinin ardından Orman Kütüphanesi için Ormanya’nın içerisinde sakin ve ağaçların gölgesinde bir alan bulundu.

10 oyma ağaç kitaplık ve 11 butik kitaplık bulunuyor

1 Ana Meydan, Meşe, Gürgen ve Kayın adı verilen 3 okuma salonundan oluşan Orman Kütüphanesinin içerisinde; hamak, armut oturma grubu, amfi, banklar, salıncak, sallanan sandalye ve yüksek file alanı bulunuyor.

Kitapseverler için konforlu okuma alanlarının oluşturulduğu Orman Kütüphanesinde 10 adet oyma ağaç kitaplık ve 11 adet butik kitaplık bulunuyor.

2 bini aşkın kitap

Ormanya'nın kendi imkanlarıyla yaptığı kitaplıklar için İzmit Yürüyüş Yoluna Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve zamanla ömrünü tamamlamış asırlık çınar ağaçları kullanıldı. Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesinde aktüel yayınlardan, romana 21 farklı kategoride 2 bini aşkın kitap bulunuyor.

"Herkes susacak, kuşlar konuşacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 21 bölümden oluşan kütüphaneyi anlattı:

"Kütüphanede 21 bölüm bulunuyor. Bunların içerisinden 10’u yürüyüş yolunda ömrünü tamamlayan çınar ağaçlarından yapıldı. Burada herkes susacak, kuşlar konuşacak. Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımızla, emeklilerimizle bir araya gelip doğa içerisinde kitap okuma fırsatı bulacağız. Tüm kitapseverleri Ormanya'ya davet ediyorum"

"Kartepe'ye değer katacak"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da kütüphanenin ilçeye değer katacağını söyledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a teşekkür etti.

Programa sosyal medya fenomenleri ve vatandaşlar da katıldı. Konuşmaların ardından yaralı olarak Ormanya'ya getirilen ve tedavi süreci tamamlanan 4 baykuş da doğaya salındı.

Haber: Halit Yılmaz