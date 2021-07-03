Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memleket hasretine dayanamadı, fabrikasını Almanya'dan Türkiye'ye taşıdı
45 yaşındaki Tarık Sarvan, Almanya'daki fabrikasını kapatıp özlem çektiği Türkiye'ye döndü. Antalya'ya fabrikasını kurdu ve kısa sürede Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri haline geldi. Firma, 57 ülkeye ihracat yapıyor.
Gurbetçi iş insanı Tarık Sarvan Avrupa defterini kapatarak ülkesine döndü.
2010 yılında 3 bin metrekarelik fabrikasını Almanya'dan Antalya'ya taşıdı.
45 yaşındaki Sarvan, ülkesi için kolları sıvadı. Güneş enerjisi paneli üretim fabrikası kurdu. Yıllar içerisinde fabrikasını 45 bin metrekareye çıkardı.
Avrupa'nın en büyük üretim hattına sahip fabrikası
Tarık Sarvan işlerini kısa sürede büyüttü. Avrupa'nın en büyük üretim hattına sahip fabrikası durumuna geldi. Firmasında şimdi 1000 kişiye istihdam sağlıyor.
Güneş paneli fabrikası şimdilerde 57 ülkeye ihracat yapıyor.
Tarık Sarvan'ın firması kısa sürede ilk 500'deki şirket konumuna da geldi.
Etiketler: Almanya Güneş Enerjisi
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