Gözleri sınır ötesine dalıp gidiyor. Çocuklarına masal gibi memleketlerini anlatıyor.

35 yaşındaki Halaf El Hacı, eşi ve bir çocuğuyla DEAŞ ve PKK terörü yüzünden 2014'te Türkiye’ye sığındı.

5 yıl kaldıkları Türkiye'de 2 çocukları daha oldu. Ailenin harekatla birlikte memleketlerine dönme heyecanı da doruğa çıktı.

Tel Abyad sakini Halaf El Hacı, "DEAŞ zulmü yüzünden ne kadınlarımız, ne çocuklarımız evden dışarı bile çıkamıyordu. Kurallara uymayanlar işkenceyle öldürülüyordu. Sonra PKK geldi. Onlar daha da beterdi. Kalan akrabalarımız da onların zulmüne uğradı" dedi.

"Türk ordusunun sayesinde döneceğimiz günü iple çekiyoruz"

Halaf, Tel Abyad'da boyacılık yapıyordu, Akçakale'de de aynı işi sürdürüyor.

Doğma büyüme Tel Abyadlı olan Halaf, şunları söyledi:

"Türkiye'de durumumuz iyi sayılır. Ama hiçbir yer insanın kendi memleketi gibi değil. Türk ordusunun sayesinde döneceğimiz günü iple çekiyoruz."

Barış Pınarı Harekatı ile umutları bir kat daha arttı. Şimdi de sabırsızlıkla evlerine dönecekleri günü bekliyorlar.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Mesut Akın