Bartın'da köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okul öncesi çağındaki çocuklarının gelişimlerinin takip edilmesi amacıyla Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından proje hazırlandı.

[Fotoğraf: AA]

Bartın Valiliğince desteklenen proje kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Hikaye okuma, resim, müzik, drama ve kukla gibi atölye çalışmalarının yapıldığı bir oyuncak kütüphanesi kuruldu.

Valilik binasında, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde açılan kütüphaneden yaklaşık 500 çocuk faydalanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Eğitim erken başlarsa yaşam başarısı artıyor"

Ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yardımcı olmak adına yola çıktıklarını anlatan Bartın Valisi Sinan Güner'in eşi Beyhan Güner, "Bu hep aklımdaydı. Bir anne olarak diğer çocukların da mutlu olmasını istedim ve böyle bir projeyi hayata geçirmiş olduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Oyuncağa erişemeyen, kreşe ve anaokuluna gidemeyen çocuklarına yönelik bir alan hazırladıklarını anlatan Güner, şunları söyledi:

"O çocuklarımız burada çocuk gelişimcilerimizin, psikologlarımızın, doktorlarımızın gözetimi altında oyun oynamayı, sosyalleşmeyi öğrensinler ve gelişimleri de takip edilsin istedik. Burada yaklaşık 6 aylık süreçte 500 çocuğumuza hem eğitim verdik hem de kukla, drama, kitap okuma gibi farklı etkinlikler yaptık. Daha evinin kapısından dışarı çıkmamış, hiçbir insanla tanışmamış, anne babasının dışında kimseyi görmemiş çocuklar da burada sosyalleşiyor. Özellikle 0-6 yaş çocuklarda eğitim erken başlarsa okullarda eğitim başarısı, ilerideki yaşam başarısı artıyor."

[Fotoğraf: AA]

"Burada hiç görmediğimiz oyuncakları gördük"

Velilerden Zeynep Köse ise 5 aydır çocuğuyla kütüphaneye geldiğini belirterek, "Çocuğum evden çıkabilen bir çocuk değildi. Burada hiç görmediğimiz oyuncakları gördük. Arkadaşlarıyla daha uyumlu hale geldi, konuşması bile değişti. Uygulamadan çok memnunuz" dedi.

Sevinç Karaş da 5 aydır kütüphaneye gelen 6 yaşındaki çocuğunun önceki günlere göre çevresiyle daha uyumlu hale geldiğini söyledi.

Kaynak: AA