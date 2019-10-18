Taraftar Evleri renklerin kardeşliğini sergiliyor18 Ekim 2019 Cuma 17:00 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 17:11
Kocaeli'de binalarının dış cephe boyası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerinden oluşan site, çevredekilerin ilgisini çekiyor.
Müteahhit Metin Torunoğulları, 2015 yılında Kocaeli'de yaptırdığı 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephesini, milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerine boyattı.
Bölgede Taraftar Evleri olarak anılan site, yoldan geçenlerin ve sporseverlerin dikkatini çekiyor.
Torunoğulları, bu projeyi futbolu çok sevdiği için gerçekleştirdiğini belirtti.
Futbol sahalarında zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret eden Torunoğulları, şunları söyledi:
"Spor terörü nedeniyle bir slogan geliştirmek istedim ve insanların, taraftarların bir arada yaşamasını istedim. 'Biz birlikte oturmayı öğrendik, siz de birlikte seyretmeyi öğrenin' diye slogan geliştirdim ve böyle bir taraftar sitesi yapmak istedim. 6 bloktan oluşuyor. Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve milli takım olmak üzere. Bu takımların bütün maçlarını bina sakinleri beraber izliyorlar."
Kaynak: AA