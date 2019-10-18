Müteahhit Metin Torunoğulları, 2015 yılında Kocaeli'de yaptırdığı 96 daire ve 6 bloktan oluşan sitedeki binaların dış cephesini, milli takım, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kocaelispor'un renklerine boyattı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede Taraftar Evleri olarak anılan site, yoldan geçenlerin ve sporseverlerin dikkatini çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Torunoğulları, bu projeyi futbolu çok sevdiği için gerçekleştirdiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Futbol sahalarında zaman zaman istenmeyen olayların yaşandığına işaret eden Torunoğulları, şunları söyledi:

"Spor terörü nedeniyle bir slogan geliştirmek istedim ve insanların, taraftarların bir arada yaşamasını istedim. 'Biz birlikte oturmayı öğrendik, siz de birlikte seyretmeyi öğrenin' diye slogan geliştirdim ve böyle bir taraftar sitesi yapmak istedim. 6 bloktan oluşuyor. Kocaelispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve milli takım olmak üzere. Bu takımların bütün maçlarını bina sakinleri beraber izliyorlar."

Kaynak: AA