Yaşam
Koruma altındaki kelaynakların yuvaları yenilendi18 Ekim 2019 Cuma 16:27 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 16:45
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların yuvaları onarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonunda bulunan ahşap yuvalar, kentte son yıllarda yaşanan yoğun yağmurlara karşı hazır hale getirildi.
Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı Birecik'te yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirildi.Mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenerek, yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirildi. Tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
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