Şanlıurfa'da Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonunda bulunan ahşap yuvalar, kentte son yıllarda yaşanan yoğun yağmurlara karşı hazır hale getirildi.

Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı Birecik'te yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirildi.Mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenerek, yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirildi. Tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA