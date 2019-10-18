Hakkari Çukurca'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce deneme amacıyla Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması yetiştirmek üzere bahçeler kuruldu.

İlçede 12 dönümlük alanda oluşturulan bahçelere dikilen ağaçlardan geçen yıl, 1,5 ton cennet hurması hasadı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl da 3,5 ton ürün hasadının yapılmasını bekleyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ağaçlardan yüksek verim alınması üzerine aynı bölgedeki Derecik ilçesinde de ılıman iklim meyvelerinin yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçede belirlenen alanlara ilk etapta 120 cennet hurması, 40 zeytin, 40 nar ve 40 incir fidesi dikildi.

"Üretim kapasitesi de artacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Hakkari'nin coğrafi yapısı, rakımı, ekolojik durumuyla çok çeşitli meyveciliğin, sebzeciliğin ve bağcılığın yapılabileceği alanlara sahip olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Verdikleri desteklerle, mikroklima yapısına sahip Çukurca ve Derecik ilçelerinde cennet hurması, incir, zeytin gibi sıcak iklim meyvelerinin ekimini yaptıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Elde edilen verim bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. 5 yıl önce ekilen ağaçlardan ürün alıyoruz. Sonraki yıllarda ekilen ağaçlar da gelecek yıl ürün vermeye başlayacak. Böylece üretim kapasitesi de artacak. 14 Ekim'de yaptığımız saha incelemelerinde her ağaçta yaklaşık 30 kilogram ürün olduğunu tespit ettik. Üretimin çiftçimize, ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum.''

[Fotoğraf: AA]

"Televizyonda gördüğümüz meyveleri üretiyoruz"

Üreticilerden Şaban Taş, daha önce televizyonlarda gördükleri cennet hurmasını köyde yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Müdürlüğün destekleri sayesinde bahçe kurduklarını belirten Şaban Taş, "Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirildiğini biliyorum ama bölgede bu kadar geniş alanda yok. Diğer üreticilerin de duyduktan sonra ilgisi artmaya başladı. Ürünümüzü piyasaya sürmüyoruz, sadece bahçede satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: AA