Eski tıp aletleri diş hekimliği müzesinde sergilenecek18 Ekim 2019 Cuma 12:59 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 13:58
Emekli bir diş hekiminin, mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren topladığı asırlık tıbbi malzemeleri Adana'da oluşturulacak müzede sergilenecek.
1840'lı yıllarda kullanılan dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser emekli diş hekimi Prof. İlter Uzel'in koleksiyonunda.
Adana'da yaşayan 74 yaşındaki Prof. İlter Uzel, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra yurt içi ve dışında hizmetlerde bulundu.
Türkiye'de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olduğunu belirten Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdığını ve bunlardan antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasının Sedat Simavi Tıp Ödülünü aldığını söyledi.
Uzel, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makalelere büyük ilgi duyduğunu ve bunları topladığını anlattı.
"Amacım bir tıp müzesi kurmak"
Şu anda elinde 10 bin civarında tıp kitabı, 5 bine yakın makale ve binlerce tıbbi malzemenin bulunduğunu vurgulayan Uzel, şöyle konuştu:
"Bütün amacım bir müze kurmaktı. Bu kapsamda kendimi bildim bileli eski tıp aletlerini biriktirdim, bunların bir kısmını satın aldım, bir kısmı da bağış yoluyla beni buldu. Hedefim eğitici ve öğretici bir müze oluşmasını sağlamaktı. Bu amaçla birtakım girişimlerde bulundum ve en son Seyhan Belediyesi güzel bir Adana konağını bana tahsis etti. Burada şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu bina, İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi olarak tescillendi."
Atatürk'ün üst çene diş kalıbının kopyası
İter Uzel, "Elimde, binlerce tıp aletinin yanı sıra Atatürk hayattayken alınmış üst çene diş kalıbının kopyası var, 1821'de basılmış tıp kitabı var. Ayrıca 1840'lı yıllarda kullanılmış Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğu ve diş muayene ünitesi bulunuyor. Bunları müzeye taşımayı istiyorum. Müze sayesinde, kitaplarımı, belgeleri ve literatürleri hem koruyacağız hem de halkın, araştırmacıların kullanımına açacağız" dedi.
Uzel, restorasyon çalışmasının önümüzdeki yıla tamamlanmasını hedeflediklerini, müzeyi de 14 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel bir günde açmayı istediğini söyledi.
Kaynak: AA