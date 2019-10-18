1840'lı yıllarda kullanılan dişçi koltuğundan, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletlere, tıp tarihi kitaplarına ve makalelere kadar binlerce eser emekli diş hekimi Prof. İlter Uzel'in koleksiyonunda.

[Fotoğraf: AA]

Adana'da yaşayan 74 yaşındaki Prof. İlter Uzel, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan sonra yurt içi ve dışında hizmetlerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de tıp tarihi ve deontoloji alanında doktora yapan ilk diş hekimlerinden olduğunu belirten Uzel, bugüne kadar 45 kitap yazdığını ve bunlardan antik tıp aletleriyle ilgili çalışmasının Sedat Simavi Tıp Ödülünü aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzel, görev yaptığı sürede eski tıbbi malzemeler başta olmak üzere kitap ve makalelere büyük ilgi duyduğunu ve bunları topladığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Amacım bir tıp müzesi kurmak"

Şu anda elinde 10 bin civarında tıp kitabı, 5 bine yakın makale ve binlerce tıbbi malzemenin bulunduğunu vurgulayan Uzel, şöyle konuştu:

"Bütün amacım bir müze kurmaktı. Bu kapsamda kendimi bildim bileli eski tıp aletlerini biriktirdim, bunların bir kısmını satın aldım, bir kısmı da bağış yoluyla beni buldu. Hedefim eğitici ve öğretici bir müze oluşmasını sağlamaktı. Bu amaçla birtakım girişimlerde bulundum ve en son Seyhan Belediyesi güzel bir Adana konağını bana tahsis etti. Burada şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bu bina, İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi olarak tescillendi."

[Fotoğraf: AA]

Atatürk'ün üst çene diş kalıbının kopyası

İter Uzel, "Elimde, binlerce tıp aletinin yanı sıra Atatürk hayattayken alınmış üst çene diş kalıbının kopyası var, 1821'de basılmış tıp kitabı var. Ayrıca 1840'lı yıllarda kullanılmış Ermeni bir dişçiye ait dişçi koltuğu ve diş muayene ünitesi bulunuyor. Bunları müzeye taşımayı istiyorum. Müze sayesinde, kitaplarımı, belgeleri ve literatürleri hem koruyacağız hem de halkın, araştırmacıların kullanımına açacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Uzel, restorasyon çalışmasının önümüzdeki yıla tamamlanmasını hedeflediklerini, müzeyi de 14 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi özel bir günde açmayı istediğini söyledi.

Kaynak: AA