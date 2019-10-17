Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Okul Müdürü Mahsuni Canbey, şunları söyledi:

"Şanlı Türk ordusu, sınırlarımızın ötesinde bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik."

Kaynak: DHA