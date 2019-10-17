Türkiye
Bin 380 öğrenciden Mehmetçiğe asker selamı17 Ekim 2019 Perşembe 16:55 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 18:16
Bursa'da ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kocatepe Ortaokulunda öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek oldu.
Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Okul Müdürü Mahsuni Canbey, şunları söyledi:
"Şanlı Türk ordusu, sınırlarımızın ötesinde bayrağımızı dalgalandırmak için, mazlumlara yardım etmek için, oradaki terör unsurlarını yok etmek adına operasyon yürütmektedir. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimize, Kocatepe Ortaokulu olarak bin 380 öğrencimiz ile beraber asker selamı yapıp, selamımızı gönderdik."
Kaynak: DHA
Etiketler: Kocatepe Ortaokulu bursa barış pınarı harekatı asker selamı