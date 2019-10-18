Kütahya’da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi bir grup, "Durmadan Türkçe Projesi" kapsamında, otobüs duraklarına bazı kelimelerin doğru ve yanlış yazılışlarını yapıştırdı.

Projeyi, Türkçe kelimelerin doğru yazılışlarına dikkat çekmek amacıyla öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını belirten DPÜ Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, şöyle konuştu:

"Bu, ilköğretimden ortaöğretime, üniversiteye ve daha sonrasında da halka yayılan geniş kapsamlı bir proje. Bu, sadece ilkokulda okuyan Ayşe’nin değil, üniversitede okuyan Ahmet’in, Ali amcanın, Aysun teyzenin de projesi. Bu sebeple bu projeyi çalışma gereği duyduk. Çünkü bazı kelimeler çokça karıştırılıyor. Diğer illere de örnek olmasını umut ediyoruz. Proje kapsamında kentteki yaklaşık 600 durağa Türkçe kelimelerin doğru ve yanlış yazılışları bulunan bu etiketler yapıştırılacak."

Öğrencilerden Mustafa Berk Tanrıkulu, proje kapsamında en çok karıştırılan kelimeleri seçtiklerini söyledi.

Merve Atış da proje ile toplumdaki tüm bireyleri konu hakkında bilgilendirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA