Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali başladı.

[Fotoğraf: AA]

Yunuseli Havaalanı'nda bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, akrobasi model uçaklar ve helikopterler uçuş gösterileri yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bursa Model Uçak Kulübü Başkanı Haluk Güloğlu, etkinliğin iki gün süreceğini söyledi.

Türkiye genelinde radyo kontrollü uçak modelciliğini sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Güloğlu, "Bu konuda ünlü pilotları halkla buluşturmayı ve iletişim kurmalarını sağlamak istiyoruz. Genç jenerasyonun bu işleri kontrollü bir şekilde yapmalarını istiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Havacılığa önem her geçen gün artıyor

Güloğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden pilotların F3A, F5E, planör, patlar motorlu ve jet motorlu uçaklarıyla etkinlikte yer aldığını anlatarak, "Uçuş ve akrobasi gösterileri oluyor. Etkinliğe gelenler uçak modellerini inceleyebilir. Amacımız, havacılığa özendirmek ve bu etkinliği geleneksel hale getirmek" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Havacılığın öneminin her geçen gün arttığını anlatan Güloğlu, şunları söyledi:

"İHA ve SİHA gibi yeni nesil insansız hava araçlarını uçuran pilotların yetiştiği yerler, başlangıç noktaları bizim gibi sivil toplum kuruluşlarıdır. Model uçakların tarlada, şehrin içinde ya da parklarda, bahçelerde uçması, tehlikeli. Bunların daha kontrollü olabileceği alanlar, hava parkları gibi yerlerde yapılmasını sağlıyoruz. Bu işi sevenleri bir araya getiriyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Festival yarın da devam edecek.

Kaynak: AA