Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 COVID-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

1013 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.

Günlük hasta sayısının en çok arttığı iller

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden verilere ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.