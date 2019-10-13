Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), topluma hizmet alanında yeni bir projeye imza atıyor.

Bu kapsamda, Nobel Ödülü alan bilim insanlarının, Türkiye'deki bilim insanları, öğrenciler ve halkla bir araya gelmesi için "Nobel Ders Seminerleri" projesi başlatıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, proje kapsamında Türkiye'ye gelecek bilim insanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında ilk olarak yarın 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Peter Agre ODTÜ'ye gelecek. 2004 Nobel Fizik Ödülü sahibi David Gross'u öğrencilerle mart ayında buluşturacağız. Nobel ödüllü Danimarkalı Eric Jeppesen bu kapsamda üniversitemizde olacak. Jeppesen ayrıca, yurt dışından ülkemize 3 yıl süreyle gelerek araştırma faaliyetlerinde bulunacak.

Dünyaca ünlü bilim diplomatı Will Colglazier bizlerle birlikte olacak. Aziz Sancar hocamızla da görüştük. İlk dönemin kapanışını Aziz hocamızla yapmak istiyoruz."

[ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök / Fotoğraf: AA]

Bilim insanları lise öğrencileriyle de buluşacak

Kök, başta Nobel alanlar olmak üzere alanında dünyaca ünlü bilim insanlarını henüz akademik hayatlarının başında olan genç araştırmacılar ve özellikle öğrencilerle bir araya getirmenin, ilham verici olacağını düşündüklerini vurguladı.

Nobel ödüllü bilim insanlarından bizzat dinleyerek toplumda bilimle ilgili farkındalığın artırılmasını sağlamak istediklerini belirten Kök, şöyle konuştu:

"Ağırlıklı olarak YÖK'ün başlattığı ve ülkemizde doktoralı araştırmacı yetiştirme noktasında hem kaliteyi hem de sayıyı artırmak üzere büyük bir önem arz eden 100/2000 doktora programı kapsamında eğitim alan doktora öğrencilerimizi de seminerlere özellikle davet ettik."

Projenin bir diğer önemli kısmının da Nobelli bilim insanlarını sadece üniversitedeki araştırmacılarla ve akademisyenlerle değil lise ve dengi okullarındaki öğrencilerle de buluşturmak olduğunu anlatan Kök, dünyaca ünlü bilim insanlarının lise öğrencilerine de ilham verme noktasında bir farkındalık yaratacağına inandığını söyledi.

Ayrıca, 2003 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Peter Agre, ODTÜ Kolejinde lise öğrencileriyle dün bir araya gelerek çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA