Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan 83 yaşındaki Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülenmişti.

Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte o görüntülerin ardından belediye başkanı ve garnizon komutanı, Nurettin dedeyi ziyaret etti. O da göz yaşlarına hakim olamadı.

Belediye başkanı ve Garnizon komutanı, Nurettin dedenin elini öpüp ona Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: TRT Haber, DHA, İHA