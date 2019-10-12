Vatan sevgisi ile gündem olan Nurettin dedeye Türk bayrağı hediye edildi12 Ekim 2019 Cumartesi 16:05 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:00
Bursa'da 83 Nurettin dede, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bunun üzerine belediye başkanı ve garnizon komutanı, Nurettin dedeyi ziyaret edip, Türk bayrağı hediye etti.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde oturan 83 yaşındaki Nurettin Davulcu, meyve fidanlarını sulamak için bisikletle tarlaya gittiği esnada Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili sözleri çevrede piknik yapan vatandaşlarca görüntülenmişti.
Görüntülerde, "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" diyen Nurettin Davulcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İşte o görüntülerin ardından belediye başkanı ve garnizon komutanı, Nurettin dedeyi ziyaret etti. O da göz yaşlarına hakim olamadı.
Belediye başkanı ve Garnizon komutanı, Nurettin dedenin elini öpüp ona Türk bayrağı hediye etti.
Kaynak: TRT Haber, DHA, İHA