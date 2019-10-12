ABD ve bazı Batı ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı'na 'DEAŞ'la mücadele zaafa uğrayabilir' eleştirisi getiriyor ama sahadaki gerçekler tam tersini söylüyor.

Türkiye DEAŞ ile tek başına en etkili mücadeleyi veren ülke oldu. 3 binin üzerinde terörist Fırat Kalkanı Harekatı ile etkisiz hale getirildi, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla 17 bin terörist de yakalandı.

Türkiye'nin terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye'dir. DEAŞ'a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye'dir. İfadelerini kullanmıştı.

İşte DEAŞ ile mücadele gerçeği

ABD öncülüğünde 50'den fazla ülkenin oluşturduğu Koalisyon beş yıldır Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele ediyor. Ancak Koalisyon, Türkiye'nin tek başına DEAŞ'a karşı sağladığı başarının çok gerisinde kaldı.

DEAŞ'a Türkiye en büyük darbeyi Fırat Kalkanı harekatıyla vurdu. 3 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

17 bini aşkın DEAŞ’lı gözaltına alındı, bin 170 terörist cezaevinde

Türkiye çok etkili bir mücadele yürüttü. Yurt içi ve yurt dışında 17 bin DEAŞ şüphelisi yakalandı. 9 bin 350 yabancı uyruklu DEAŞ'lı ülke sınırları içinde gözaltına alındı. Tam bin 170 terörist halen yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu.

99 ülkeden 4 bin 957 DEAŞ'LI sınır dışı edildi. 7 bin 600 şüpheli gümrük kapılarında yakalandı ve Türkiye'ye girişleri engellendi. 151 ülkeden 77 bin DEAŞ şüphelisine ise Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

Türkiye, DEAŞ'ın sivil toplum uzantılarına da geçit vermedi. Silahlı eyleme katılmamış ancak örgüte destek veren 14 dernek kapatıldı. Sosyal medyada DEAŞ propagandası yapan 2 bin 564 hesap kapatıldı, sorumluları hakkında yasal işlem yapıldı.

DEAŞ'la savaştığı öne sürülen PKK, Rakka'da bu örgütle anlaşma yapmıştı

Rakamlar, Türkiye'nin DEAŞ'la 'top yekün' bir şekilde nasıl bir mücadele yürüttüğünü gösterirken, DEAŞ ile savaşıyor bahanesiyle desteklenen PKK/YPG'nin kirli pazarlıkları hala hafızalarda.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayınladığı görüntüler, Rakka'da YPG/PKK'nın DEAŞ'lılar ile gizli anlaşmasını ortaya çıkarmıştı. Bu kirli pazarlıkla DEAŞ'lı 2 bin terörist Rakka'yı PYD'ye bırakmış, Türkiye'nin harekat yapacağı El Bab'a çekilmişti.

Kaynak: TRT Haber