Kırgız Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek12 Ekim 2019 Cumartesi 14:07 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:38
Van'da yaşayan Kırgız Türkleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgızlar, köy meydanında bir araya gelerek, "Kahrolsun PKK", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Kırgızlar adına açıklama yapan Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar, şöyle konuştu:
"Bilindiği gibi biz 35 yıldır buradayız, terörle mücadelede devletimizin, ordumuzun, askerimizin yanındayız. Bugün de devletimiz bu terör belasına karşı bir harekata geçmiştir. Dinini, vatanını, namusunu, şerefini ve malını korumak için her türlü müdafaa hakkımız var. Ordumuzun yanındayız sonuna kadar güvenlik korucuları olarak devletimizin emrindeyiz."
"Yaşlısıyla, genciyle Mehmetçiğimizin yanındayız"
Vatanın huzuruna, güvenliğine göz dikenlere asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Koşar, operasyona katılan Mehmetçiklere dua ederek sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirtti.
Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Yakup Timur Baş da, operasyonun başarılı sonuçlanacağına inandıklarını anlatarak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan operasyonunda, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yediden yetmişe hepimiz duayla emir gelirse cephede savaşmak için hazırız. Bu vatan için, bu toprak için yaşlısıyla, genciyle, hepimiz Mehmetçiğimizin yanındayız. "
Kaynak: TRT Haber