Van'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgızlar, köy meydanında bir araya gelerek, "Kahrolsun PKK", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Kırgızlar adına açıklama yapan Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi biz 35 yıldır buradayız, terörle mücadelede devletimizin, ordumuzun, askerimizin yanındayız. Bugün de devletimiz bu terör belasına karşı bir harekata geçmiştir. Dinini, vatanını, namusunu, şerefini ve malını korumak için her türlü müdafaa hakkımız var. Ordumuzun yanındayız sonuna kadar güvenlik korucuları olarak devletimizin emrindeyiz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Yaşlısıyla, genciyle Mehmetçiğimizin yanındayız"

Vatanın huzuruna, güvenliğine göz dikenlere asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Koşar, operasyona katılan Mehmetçiklere dua ederek sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü ve Derneği Başkanı Yakup Timur Baş da, operasyonun başarılı sonuçlanacağına inandıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan operasyonunda, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yediden yetmişe hepimiz duayla emir gelirse cephede savaşmak için hazırız. Bu vatan için, bu toprak için yaşlısıyla, genciyle, hepimiz Mehmetçiğimizin yanındayız. "

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kaynak: TRT Haber