Türk kültürüne ilgi duyan Japon yazarın "iğne oyası" koleksiyonu

Tokyo'da 1963 yılında doğan ve Şinşu Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra magazin editörü olarak Tokyo Post Weekend Dergisi'nde çalışan İkumi Nonaka, uzun yıllar serbest yazar olarak kariyerine devam etti.

İlk defa 1992'de Türkiye'ye turist olarak gelen Nonaka, 1995 yılında Antalya'ya yerleşti ve Türk el sanatlarına hayran kalıp 1998'de Mihri El Sanatları firmasını açtı.

Türk el sanatlarına olan ilgisinden dolayı halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve iğne oyaları üzerine araştırmalar yapan Nonaka, bu araştırmalarını koleksiyona dönüştürdü.

"Türk iğne oyaları" konulu bir kitap yayımlandı

Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Ankara, İzmir, Konya, Aksaray ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinden iğne oyası toplayan Nonaka'nın yaklaşık 2 bin parçalık bir koleksiyonu bulunuyor.

Türk kültürünün ve Türk el sanatlarının Japonya başta olmak üzere dünyaya tanıtımını kendine misyon edinen Nonaka, Japonya'da Türk el sanatları ve iğne oyaları üzerine çeşitli seminerler ve konferanslar verdi, davetlere katılıp tanıtımlar yaptı. Nonaka'nın 2014 yılında Japon dilinde "Türk iğne oyaları" konulu bir kitabı da yayımlandı.

"Yaklaşık 15 sene bu konuda çok araştırma yaptım"

Bir etkinlik için Bursa'ya gelen Nonaka, 1995’ten beri Antalya'da Türk el sanatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Köylere gidip kadınların sandık içinde sakladıkları iğne oyalarını gördüğünü ve bunların ne olduğunu öğrendikçe daha çok merak etmeye başladığını belirten Nonaka, şöyle konuştu:

"Sonra her köye gittiğimde kadınlarla sohbet ettim ve bu iğne oyalarıyla ilgili bilgiler almaya, bu sanatı öğrenmeye çalıştım. Zamanla merakım daha da derinleşti. Yaklaşık 15 sene bu konuda çok araştırma yaptım ve iğne oyalarını toplayarak koleksiyon oluşturdum. Koleksiyonumda yaklaşık 2 bin iğne oyası var."

Japonya'da koleksiyonunu sergiledi

Nanoka, dünyanın Türk el sanatlarını ve iğne oyasını bilmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kadar güzel sanat var ama tanıtımı yapılamadı. Bu güzel sanatın bilinmesini istiyorum. Japonlar el sanatlarına ve ince işlere çok düşkün. O yüzden bu sanatı Japon arkadaşlarıma 15 yıldır tanıtıyorum. Japonya'daki birçok kişi şu anda iğne oyasının ne olduğunu öğrendi. İğne oyasını çok merak ediyorlar ve yapmaya çalışıyorlar. İğne oyası kolay bir iş değil. Çok zor. Öğrenmeye ve yapmaya hala devam edenler var. Japonya'da koleksiyonumu sergiledim."

"Ömür boyu devam edeceğim"

Araştırmaya, illeri, ilçeleri ve köyleri dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Nanoka, "Eskiden iğne oyaları fazlaca vardı ama artık çok zor bulunuyor. Güzel bir iğne oyası gördüğüm zaman kendimi durduramıyorum. Koleksiyonumdaki iğne oyalarını merak edenlere gösteriyorum. Japonya'dan, Amerika'dan bu sanatı merak edip internet üzerinden bana mesaj yazanlar var. Tanıtımı yapıldığı zaman bu sanatın dünyada daha fazla meraklısının olacağını düşünüyorum. Bu işe gönül verdim ve ömür boyu devam edeceğim" dedi.

Kaynak: AA