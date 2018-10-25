Mobilya ustası ile "Boncuk" birbirlerinden ayrılamıyor

Sanayi Mahallesi'nde mobilya atölyesi bulunan 35 yaşındaki Kenan Kılıç ustaya, hayvanlara sevgisinden dolayı babası 7 ay önce ördek yavrusu aldı.

Ördek yavrusuna iş yerinde bakmaya başlayan usta, kısa sürede kendisine alışan ve peşinden hiç ayrılmayan ördeğe "Boncuk" ismini verdi.

Zamanla atölyenin neşe kaynağı olan ördeğe gözü gibi bakan Kılıç, ördeğin yalnızlık çekmemesi için "Fındık" ismini verdiği bir de dişi ördek aldı.

Çevre sakinleri, bakkala dahi sahibi ile birlikte giden Boncuk ile Kılıç ustanın dostluğunu hayretle ve takdirle izliyor.

"Boncuk'la zaman geçirmemiz mükemmel"

Kılıç, özellikle kanatlı hayvanları çok sevdiğini ve imkanları dahilinde evinde ve iş yerinde beslediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Besledim büyüttüm, 7 ayda bu hale geldi. Boncuk'la zaman geçirmemiz mükemmel. Dükkanımızı kapatmak zorunda kalıyoruz ama Boncuk kapının önünde gelen insanları karşılıyor. Dükkanın koruyucusudur, dükkana sahip çıkıyor. Gittiğimiz bazı yerlere onu da beraberimizde götürüyoruz."

Ördeğin sabah dükkana gittiğinde kendisini hemen kapıda karşıladığını belirten Kılıç, "Peşimden ayrılmaz, yemini ister. İşin stresini, yorgunluğunu Boncuk'la atıyoruz. Zaman zaman atölyeye döndüğümüzde, strese girdiğimizde, Boncuk koşup geldi mi, her şey bitiyor. Diyorum ki, burada bizim Boncuğumuz var. Bizi karşılayanımız var" dedi.

Kılıç'ın müşterilerinden Ali Ört ise, Boncuk'u gördükten sonra iş yerine uğramalarının sıklaştığını dile getirerek, "Boncuk'u gördükten sonra yavaş yavaş onu görmek için de gelmeye başladım. Kenan ustanın hayvan sevgisini takdir ediyorum. Örnek bir davranış sergiliyor" diye konuştu.

Kaynak: AA