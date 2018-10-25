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Çin'de hidroelektrik santraline düşen bozayı kurtarıldı

Çin'de bir bozayı hidroelektrik santraline düştü. Bozayı, kurtarma ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla suyun içinden çıkarıldı.

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Çin'in Kansu eyaletinin Subei ilçesinde bir bozayı hidroelektrik santraline düştü ve bir ağa hapsoldu. Ancak kurtarma görevlilerinin uzun uğraşları sonucu ayı kurtarıldı. 

İlçenin Vahşi Yaşam Kaynakları Yönetim Merkezi çalışanı bozayının yaşlı olduğunu ve ön dişlerinin bile olmadığını söyledi.

Kurtarma ekipleri, sıkışıp kalan ayıyı kurtarmak için iş makinesi kullandı. Aynı zamanda ekip çelik bir kafes sipariş etti. Merkezin çalışanları ayıyı bu kafese sokarak güvenli bir yere nakletti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: kurtarma çalışmaları, hidroelektrik istasyonu, çin, bozayı
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