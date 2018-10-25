Kısmi görme engelli öğrencinin hayalini itfaiye ekipleri gerçekleştirdi

Nevşehir merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen'in itfaiyeciliğe merakı, öğretmeni Ayşe Demirel’i harekete geçirdi.

Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Demirel, itfaiye eri olarak görev yapan arkadaşı aracılığıyla talebini Nevşehir Belediyesine iletti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen'in talimatıyla sabah erken saatlerde yola çıkan ekipler, Kerim için sürpriz hazırladı.

İtfaiye erleri, okula gitmek için hazırlık yaptığı sırada Kerim'in evine geldi ve ona itfaiyeci kıyafeti hediye etti.

Kerim Türkmen kıyafetleri giydi, itfaiye aracına binerek siren sesleri eşliğinde okuluna ulaştı.

Kerim'i okulunda, kendisi gibi itfaiyeci kıyafeti giymiş arkadaşları karşıladı.

Okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye personeli ile birlikte su sıkan Kerim’in mutluluğuna arkadaşları da eşlik etti.

"Oğlumun hayali gerçekleşti"

Anne Aysel Türkmen, Kerim'in en büyük hayalinin itfaiye eri olmak olduğunu söyleyerek, "Kısmi görme engelli oğlum Kerim, bahçemizde zaman zaman yaktığımız ocaktaki ateşi bile 'ben itfaiyeciyim' diyerek su ile söndürür. İtfaiye eri olmayı çok istiyordu, oğlumun hayali gerçekleşti. Yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Oğlunun oyunlarını dahi itfaiyecilikle süslediğini, onun için çok büyük bir sürpriz olduğunu anlatan baba Sami Türkmen de, "Oğlum evde sürekli benim telefonuma yüklediği itfaiye oyunları oynuyor. En sevdiği oyuncakları yine itfaiye arabası. Bu şekilde hepimiz güzel bir sürpriz yaşadık" diye konuştu.

Öğretmen Ayşe Demirel ise, öğrencilere ileride sahip olmak istedikleri mesleklerini sorduğunda Kerim'den aldığı cevapla harekete geçtiğini, öğrencisinin hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA