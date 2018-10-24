Türkiye'nin tek çiçek borsası: İstanbul çiçek mezatı





Serhan Sevin / TRT Haber

Sevdiklerimizi de kendimizi de mutlu etmenin en basit yollarından biri çiçek almak.

Özel günlerde ya da hiçbir neden yokken tercih edilen çiçekler hala en popüler hediyelerden biri.

Yazları bahçelerde, kışları seralarda yetiştirilen rengarenk çiçekler, günlük ve haftalık olarak İstanbul Ayazağa’daki çiçek pazarına getiriliyor.

Burası Türkiye’nin tek çiçek borsası.

İstanbul’dan tüm Türkiye’ye

“Mezat” diye de bilinen pazarda, çiçek toptancıları en güzel çiçekleri almak için açık artırma usulü birbirleriyle yarışıyor.

Sabah 9’da başlayan açık artırma, çiçeklerin yoğunluğuna göre akşam 5’e kadar sürebiliyor.

Hemen hemen bütün illerden toptancılar, dükkan, tezgah sahipleri haftanın 6 günü burada buluşuyor.

Onlardan biri de İstanbul Mecidiyeköy’de çiçek tezgahı olan Mustafa Yorgun.

12 yaşından beri çiçeklerle ilgileniyor

Mustafa Yorgun 12 yaşından beri çiçekçilik yapıyor.

Haftanın 2 günü de soluğu mezatta alıyor.

Gününe, mevsimine göre özenle seçerek aldığı çiçekleri aracına yükleyip tezgahına götürüyor.

Tezgahına koyduğu çiçekler caddeyi de renklendiriyor.

Gelip geçenlerden ufak bir tebessüm almak onu mutlu ediyor.

Özel günlerde daha çok çiçek satıyor

Sokakta çiçek satmanın zorlukları olduğunu anlatsa da işini seviyor.

Bütün çiçekçiler gibi Mustafa Yorgun için de özel günler yılın en önemli anları oluyor: Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü, Sevgililer Günü…

Ancak bazen bir ayda yapacağı satışı bir günde yapmanın hayalini kursa da işler her zaman beklediği gibi gitmiyor.

Mustafa Yorgun, “o günlerde herkesin çiçekçi olduğunu” söylüyor.

Çiçekçilikten başka bir iş bilmediğini anlatan Yorgun, sağlığı elverdiği sürece sokakları, caddeleri renklendirerek insanları mutlu etmeye devam edeceğini dile getiriyor.