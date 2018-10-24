Ordu'nun genç arıcıları yetişiyor

Türkiye'de bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Ordu'da, Gölköylüler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin başlattığı proje ile işsiz gençlere arıcılık hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

Proje kapsamında ilk etapta 7'si kadın 15 kursiyer, Antalya ve Muğla gibi illere giderek buradaki gezginci arıcılardan eğitim aldı. Ordu'da da kovan başında temel eğitimlerini sürdüren gençlerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

"Arıcılıkta gelecek kaygısını ortadan kaldırmak istiyoruz"

Proje koordinatörü Enver Top, yürüttükleri projeyle genç arıcıları sektöre kazandırmayı istediklerini söyledi.

Arıcılık sektöründe gençlerin yetişmediğinden bahseden Top, bu açığı kapatmak amacıyla proje başlattıklarını, böylece gençlerin iş ve meslek sahibi olacaklarını belirtti.

Top, Gölköy ilçesinde işsiz gençleri bularak arıcılıkla tanışmalarını sağladıklarını şöyle anlattı:

"Amacımız yaşlanan arıcılık sektörüne yeni gençler kazandırmak ve sektöre taze kanlar getirmek. En önemlisi arıcılıkta gelecek kaygısını ortadan kaldırmak istiyoruz."

Sektörün geleceği gençlerin elinde

Top, projenin hayata geçmesinden sonra 15 gencin bal hasadını öğrendiğini, bunun yanında bal sağmayı, arı sütü hasadı gibi uygulamaları yerinde gördüğünü söyledi.

Top, projeyi bundan sonra da devam ettirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Arıcılık sektöründe gençlerin sayısının artması için elimizden geleni yapacağız. Sektörün geleceği bu gençlerimizin elinde" dedi.

"Neden genç arıcılar bu sektörde olmasın?"

Projede yer alan Demet Yılmaz, arıcılığın zor bir meslek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Arıcılık sektörünün yaşlandığını gözlemledik. 'Neden genç arıcılar bu sektörde olmasın?' diye projede yerimizi aldık. Çok memnunuz. Bizlere bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum."

Arıcılığın temel eğitimini aldıktan sonra bu işi daha profesyonel şekilde yapma arzusunda olduğunu anlatan Yılmaz, işsiz gençleri bu mesleği yapmaya davet etti.

Kaynak: AA