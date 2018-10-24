Yurdun doğusunu Sarıkamış'ın sac sobası ısıtacak

Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5 ayrı imalathanede 10 ay süreyle 50 işçinin çalışarak ürettiği sobaların Kars'ın yanı sıra çevre illere sevkiyatına başlandı.

İlçede imal edilen yaklaşık 120 bin sac soba Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

İlçedeki soba imalathanesi sahibi Muhammed Yılmaz, Sarıkamış'ın sac soba üretiminde geçmişe dayalı tecrübesiyle bölgenin tek imalat merkezi olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşlara iş imkanı sağlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış şartlarına uygun herkesin kullanabileceği kaliteli ve ucuz sobalar ürettiklerini belirten Yılmaz, "Sonbahar mevsimiyle soba üretimimiz daha da arttı. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'nde 5 soba imalathanesinde yıllık ortalama 80-120 bin adet soba üretiyoruz. Sobalarımızı kendi araçlarımıza yükleyerek Doğu Anadolu'nun il ve ilçelerine sevk ediyoruz" dedi.

Yılmaz, Sarıkamış'ta 60 yıldır soba imalatı yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Baba mesleğini devam ettiriyoruz, ben de yaklaşık 13 yıldır soba imalatı ile uğraşıyorum. Şu anda her türlü soba yapabilme yeteneğine sahibiz. Sarıkamış'ta çok kaliteli soba üretimi yaptığımız için bizi tercih ediyorlar. Her imalathanede 8-10 kişi çalışıyor. Bu da ilçemizdeki bazı vatandaşlara iş imkanı sağlıyor."

Doğu'nun sobası Sarıkamış'tan

İmal edilen sobaların ebadına ve türüne göre fiyatlarının değiştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her bütçeye uygun sobamız var. Soba fiyatlarımız bu sene 70-170 lira arasında değişiyor. Bunların içerisinde odun, kömür yakılan yuvarlak, kare, küçük, büyük, fırınlı gibi değişik ebatta 15'e yakın soba çeşidimiz var. Yani Sarıkamış yurdun doğusunda soba imalatında marka haline gelmiştir. Bütün müşterilerimiz sobalarımızdan gayet memnun. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı, problem çok şükür yaşamadık."

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Turan Yanardağ ise, Sarıkamış'ın soba imalatında köklü geleneği olduğunu vurgulayarak, ilçede bu yıl üretilen 120 bin sobanın satışa sunulduğunu söyledi.

İlçedeki sobaların kaliteli olduğundan bahseden Yanardağ, "Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5 soba imalathanesinde sürekli soba üretiliyor. Ustalarımız iyi olduğu için sobalarımız da kaliteli üretiliyor. Bu nedenle doğunun bütün soba ihtiyacı buradan karşılanıyor" dedi.

Kaynak: AA