Antalyalı Kiraz ninenin yüzü konteyner ev ile güldü

Antalya Manavgat Çaltepe Mahallesi Muhtarı Tuğrul Nergiz, her an yıkılma tehlikesi bulunan evde, kötü şartlarda yaşayan Kiraz Kılınç'a yardım yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine talepte bulundu.

Kılınç'ın evinde inceleme yapan ekipler, çökmek üzere olan evi iki saatte yıkıp, yerine modern bir konteyner ev yerleştirdi.

Evin içindeki eşyalar da yenisiyle değiştirildi. Yeni bir eve ve eşyalara kavuşan Kiraz Kılınç, çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür eden Kılınç, "Zor şartlar altında yaşıyordum. Şimdi yaşanabilir bir eve kavuştum" dedi.

Muhtar Nergiz de Başkan Türel'in taleplerini hiçbir zaman yanıtsız bırakmadığını, ev isteklerinin 15 gün içinde yanıt bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA