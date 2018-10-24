Engelli kadının tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu

Yıllar önce anne ve babasını kaybeden 44 yaşındaki Meryem Haraç, erkek kardeşinin yanında hayatını sürdürüyor.

Haraç, 2. kattaki evlerinin merdivenlerinden elleri üzerinde emekleyerek inip çıkabiliyor.

9 aylıkken çocuk felci geçirdi

9 aylıkken geçirdiği çocuk felci sonrası engelli duruma geldiğini anlatan Haraç, ''Bundan kaynaklı sağ bacağım kangren oldu ve kaybettim, anne ve babamın vefatı üzerine daha fazla içine kapalı bir kişi oldum.'' dedi.

Erkek kardeşi ve yengesiyle bir arada yaşadıklarını belirten Meryem Haraç, şunları söyledi:

''Yaşları küçük olsa da beni sahiplendiler, burada günüm dört duvar arasında geçiyor. Ev işlerini zor da olsa yapmaya gayret ediyorum, ancak dışarıya çıkamıyordum. Ev ikinci katta olduğu için merdivenlerden inmek bana çok zor geliyor. Ama biraz olsun hava alabilmek adına dakikalarca sürse de ellerimle emekleyerek sadece kapının önüne kadar çıkabiliyordum.''

Kış aylarında ise kapı önüne dahi çıkamadığını ve günün tamamını ev içinde geçirdiğini söyleyen Meryem Haraç, ''Zamanımın büyük bölümünü yeğenimle ilgilenerek geçiriyorum. Şimdi tekerlekli sandalyeye kavuştum, çok mutluyum, bundan sonra daha rahat bir şekilde dolaşabileceğim.'' dedi.

Hayırsever biri tekerlekli sandalye bağışladı

Bir hayırseverin bağışladığı tekerlekli sandalye, Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Meryem Haraç'a evinde teslim edildi.

Uzun zaman sonra kendi başına hareket etmenin mutluluğunu yaşayan Haraç da Reyhanlı Belediyesine gelerek yetkilere teşekkür etti.

Meryem Haraç, mevcut tekerlekli sandalye ile zaman zaman birinin yardımına ihtiyaç duyabileceğini, bu nedenle kimseye yük olmamak için akülü araba hayal ettiğini söyledi.

Kaynak: AA