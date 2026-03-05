Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 12:03

Morgan Stanley, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley, verimlilik ve stratejik dönüşüm planları kapsamında iş gücünde yaklaşık yüzde 3'lük bir kesintiye giderek 2 bin 500 çalışanının işine son vermeyi planlıyor.

Morgan Stanley, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, işten çıkarmalar bankanın üç temel birimi olan yatırım bankacılığı ve ticaret, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi departmanlarını kapsayacak.

Kararın, şubelerde görev yapan finansal danışmanları etkilemeyeceği belirtildi. Bankanın söz konusu işten çıkarma kararının, stratejik hedefler ve bireysel performans değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Morgan Stanley’in geçen yıl rekor finansal sonuçlar elde etmesine ve dördüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasına rağmen bu kararı alması dikkati çekti..

Banka yönetiminin, bir yandan belirli alanlarda küçülmeye giderken diğer yandan büyüme potansiyeli görülen stratejik departmanlarda personel sayısını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan, yıl başından bu yana pek çok ABD'li büyük teknoloji ve finans şirketi kitlesel işten çıkarmalar duyurdu.

ABD merkezli küresel şirketlerin otomasyona yönelmesi ve verimlilik artışı stratejileri doğrultusunda açıkladığı kitlesel işten çıkarma duyuruları, ocak ayında son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verilerine göre, ABD merkezli işverenlerin ocak ayında duyurduğu işten çıkarma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 108 bin 435'e yükseldi.

Uzmanlar; operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonunun, iş gücü yapılarını kökten şekillendirdiğine dikkati çekiyor.

ETİKETLER
ABD Bankacılık
Sıradaki Haber
Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
TİHEK, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
12:13
TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor
12:07
MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
12:08
Sinemalarda bu hafta
12:05
Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı
12:23
Doha'da şiddetli patlamalar meydana geldi
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ