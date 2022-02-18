Haziran 2021'de Kenya'dan başladığı yolculuğunda şimdiye kadar motosikletiyle kıtanın doğusundan güney ucuna çok sayıda ülkeyi dolaşan Özbay'ın sıradaki rotasında, Afrika'nın güney Atlantik kıyılarındaki ülkeler yer alıyor.

Özbay, bu seyahatinde daha öncekilerde olduğu gibi tüm yol serüvenini sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşmaya devam ederken, bu süreçte çektiği görsellerle Afrika'yı Türk kadınının gözünden anlatacak bir belgesel hazırlamayı planlıyor.

Aynı zamanda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olan Özbay, bu yolculuk vasıtasıyla Afrika ile Türkiye arasındaki akademik bağların güçlendirilmesine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Beni kendimle buluşturan farklı bir yolculuk"

Özbay, "herkesin gitmediği" kıtanın derinliklerine motosiklet sırtında uzanan bu yolculukta yaşadığı deneyimleri ve edindiği tecrübeleri anlattı.

Daha önce Fas çöllerinden Himalaya Dağları'na çok sayıda farklı rotada on binlerce kilometrelik motosiklet yolculuğu deneyimine sahip Özbay, "Her bir rota, beni kendimle buluşturan farklı bir yolculuk gibi geliyor" dedi.

Özbay, Afrika seyahatine başlamadan önce özellikle güvenlik konularında duyduğu tereddütlere işaret ederek, "Tehlikeli olacağını düşünüyordum ama tam tersine Afrika seyahati, şimdiye kadar benim en güvenli ve yuvamda hissettiğim yolculuklardan biri oldu" ifadesini kullandı.

Afrika rotasında en yüksek maliyet konaklama

Beklediğinin aksine en çok ekonomik anlamda güçlük çektiğini aktaran Özbay, Afrika rotasının şimdiye kadar gördüğü en pahalı rotalardan biri olduğunu anlattı.

Botsvana gibi bazı ülkelerde ortalama konaklama maliyetinin gecelik 1000 Türk lirasını bulabildiğini söyleyen Özbay, kıtayı ziyaret etmeyi planlayan gezginlere uygun fiyatlı ve güvenli kamp alanlarından faydalanabilmeleri için çadırlarını yanlarında getirmelerini tavsiye etti.

Kenya'dan başladığı Afrika yolculuğu kapsamında şimdiye kadar motosikletiyle tek başına Tanzanya, Zambiya, Zimbabve, Botsvana, Mozambik ve Güney Afrika'yı ziyaret ettiğini bildiren Özbay, sıradaki güzergahının Namibya ve Angola olduğunu kaydetti.

"Afrika'da zaman algısı çok farklı"

Asil Özbay, bu ülkelerin her birinde birbirinden güzel anılar yaşadığını söyleyerek, "Afrika'da şu ana kadar gezdiğim ülkeler arasından beni en çok etkileyen Tanzanya oldu" dedi.

Afrika insanının şimdiye kadar kendisine hep pozitif yaklaştığını vurgulayan Özbay, Afrikalıların kendisinin hayata bakışını değiştirdiğini dile getirdi.

Özbay, yaşadığı deneyimler üzerinden Afrika'da zaman kavramının dünyanın geri kalanından farklı olduğu sonucuna vardığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada işler, biraz yavaş ilerleyebiliyor. Bir keresinde Botsvana'da konakladığım yerin resepsiyon görevlisiyle pazara birlikte gitmeyi kararlaştırdık. Yol parasını ben karşılayacaktım. Görevli, 'Çok yakın, 5 dakika sürer, yürüyelim' dedi. Yürüyüşümüz yaklaşık 1,5 saat sürdü. Afrika'da zaman algısı gerçekten de farklı"

"Buraya gelirseniz kesinlikle pişman olmazsınız"

Afrika'nın bazı bölgelerindeki bozuk yollar nedeniyle zorlansa da Afrika insanının yardımseverliğiyle bu güçlüklerin üstesinden geldiğini vurgulayan Özbay, "Mesela bir keresinde sırtında ve karnında bebeklerini taşıyan Afrikalı bir kadın, bana yardım etmeye gelip o halde 350 kiloluk motoru itmeye çalışmıştı. Benim için çok etkileyiciydi" diye konuştu.

Özbay, Afrika'yı motosikletle gezmeyi planlayanlara kesinlikle ve öncelikle profesyonel bir motosiklet eğitmeninden güvenli sürüş eğitimi almalarını tavsiye ederek, güvenliğin ise çoğu ülkede büyük bir tehlike arz etmediğini kaydetti.

Afrika insanının gözlerinde bulduğu insani bakışın kendini çok etkilediğini vurgulayan Özbay, "Bence dünyada görülebilecek en güzel kıta, en güzel ülkeler Afrika'da. Buraya gelirseniz kesinlikle pişman olmazsınız" ifadesini kullandı.