Tunceli merkezdeki Elif Güntaş İlkokulunun sınıf öğretmeni Öznur Çakmak Demir, öğrencilere müzeyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla proje hazırladı.

"Geçmişten Gelenler Müzesi Projesi" için öğrencilerden destek isteyen Deniz, çocukların aile büyüklerinden aldıkları köstekli saatten bez bebeğe, bakır kaplardan dişçi malzemelerine, eski paralardan kartpostallara kadar birbirinden farklı yaklaşık 70 eski eşyayı okulun bir bölümünde topladı.

Öğrenciler müzeyi öğreniyor

Öğrenciler okulda sergiledikleri her eşyanın yanına kimden alındığını ve ne zamandan kaldığını belirten tanıtıcı kartlar koyarak, sergilerine müze görünümü verdi.

Elif Güntaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Filiz Salduz, etkinliklerle öğrencilerde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Salduz, "Öğrencilerimiz için farklı öğrenme ortamları ve farklı öğrenme alanları yaratmaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze gelen ve burada sergilenen eserlerle öğrencilerin müzeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçladık" dedi.

"Müzeyle çocuklarımızın ufkunun gelişmesini sağladık"

Öğretmen Demir ise, okulda bir müze alanı oluşturma fikrinin çocuklardan büyük ilgi gördüğünü, öğrencilerin projenin her safhasında görev aldığını belirtti.

Müze projesinin amacına ulaştığını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Eserlerimizi çocuklar evlerinde büyükannelerinden, babalarından alıp, kimin geçmişten kalma eserleri varsa onlarla sohbet ederek, nereden gelmiş, nasıl gelmiş, kaç yıllık olduğunu öğrenip sonra sınıfa getirdiler. Bunları toplayıp müzemizi açtık. Çocuklar bu eserleri tek tek gezdiler."

Projede görev alan 4. sınıf öğrencisi Cemre Aydoğdu, müze sayesinde geçmişte insanların hangi eşyaları kullandığını öğrendiğini dile getirdi.

Müzede sergilenen eserlerin hepsini incelediğini ifade eden Aydoğdu, "Müzeyle eskiden kullanılan eşyaları geleceğe taşımayı amaçladık" diye konuştu.

Kaynak: AA