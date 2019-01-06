Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan "Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi", Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında kabul edildi.

Ruslar tarafından inşa edilen kilisenin, 2 yıl içerisinde aslına uygun onarılıp kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Kuzeydoğu Anadolu'nun önemli yerlerinden olan ilçede yaklaşık 29 tescilli eser bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerden, 17. yüzyıldan kalma Aslan Paşa Camii ile Rus Kilisesi ve Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen Oltu Kalesi'nin öne çıktığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kilise 19. yüzyıl mimarisiyle inşa edilmiş. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki yaklaşık 40 yıllık süre zarfında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bugüne kadar ayakta kalabilmeyi başarmış gayet güzel ve estetik bir yapı. Bu yapının tekrar turizme kazandırılabilmesi için geçen yıl KUDAKA'nın 'Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi' başlıklı programda bir proje hazırlamıştık. Projemiz yedek sıradaydı ancak Sayın Valimiz Okay Memiş'in desteğiyle yedek listeden asıl listeye alındı."

Kilise 2 yılda restore edilecek

Turan, kilisenin 2 yıl içerisinde restore edilmesinin planlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Rus Kilisesi'ni kütüphane olarak projelendirdik. Mevcut kütüphanemiz henüz taleplere yeteri kadar karşılık vermiyor. Şehir planlanırken o dönemde tabiri yerindeyse burası da kütüphane olsun diye kararlaştırılmış ancak ben, an itibarıyla mekanla insan arasında çok bağ kurulabildiğini zannetmiyorum. Kilise restore edildikten sonra burası kütüphane olarak hizmet verecek ve o zaman bu tarihi ve estetik binada insanla mekan arasında bağ kurulabileceğini ümit ediyorum ki bir kütüphane için en önemli konulardan birisi budur."

"Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi"yle ilçede sosyokültürel hayatın canlandırılması, turizm sektörünün gelişmesi, büyümesi ve ilçedeki ekonominin canlanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Projeyle, tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil, korunması ve yaşatılması gereken tarihi değer ve kültürel miras olduğu yönünde mesajlar verilerek, toplumun bu konularda bilinçlendirilmesinin yanında, eserlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA