1955 yılında kurulan, 800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 4 bin metrekare alana kurulu 90 mahkum kapasiteli Tavas Kapalı Cezaevi, 2006 yılında boşaltıldı.

Tutuklu ve hükümlülerin Kale K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmesinin ardından bina, zamanla metruk bir yapıya dönüştü.

Eski cezaevinde "Etnografya ve Zeybek Müzesi" kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisi alarak proje çalışmalarını başlattı.

Tavas'ın kültürü tanıtılacak

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, amaçlarının kötü anılarla hatırlanan bu yeri insanların güldüğü ve güzel hatıralar edindiği bir yere dönüştürmek olduğunu söyledi.

Akyol, "Bu cezaevi çileli ve kederli günler geçiren insanların kaldığı bir yerdi. Burası boşaltıldıktan sonra sahipsiz kaldı ve metruk bir yapıya dönüştü. Belediye olarak buranın bir yaşam merkezi olması için düğmeye bastık. Taş binayı yıkmadan, içindeki malzemeleriyle birlikte restore ederek kullanıma açacağız" dedi.

Tavas'ın Zeybek kültürüyle tanınan bir bölge olduğunu ancak bu kültürü anlatacak bir müzeye sahip olmadıklarını belirten Akyol, koleksiyonerler ve kurumların bugüne kadar kendi olanaklarıyla sergilemeye çalıştığı eşya ve eserleri estetik biçimde halka ulaştıracaklarından bahsetti.

Hamam ve mutfak yeniden hizmete alınacak

Akyol, binada kent kültürünü, geleneğini anlatan gösterimlerin de yapılacağını aktararak, binanın bir bölümünü ise yöresel kış ürünleri pazarı olarak değerlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Cezaevi içindeki hamam ve mutfaktaki taş fırının da aktif olarak kullanıma sunulacağını ifade eden Akyol, "Burayı ruhuna uygun olarak kültürel anlamda geçmişimizi anlatabileceğimiz, aynı zamanda yeniden kullanabileceğimiz bir şekilde hizmete açmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA