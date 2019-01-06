Selim Eren İlkokulu/Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, okulun bahçesinde gördükleri ve "Pamuk" adı verdikleri sokak kedisinin bakımını üstlenmek için Fen Bilgisi öğretmeni Çiğdem Uğur Demir'den yardım istedi.

Okul yönetiminin de fikre olumlu yaklaşmasıyla ilk olarak belediye barınağındaki veterinere götürülen "Pamuk"a aşıları yaptırıldı.

Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan Pamuk, zamanla can dostlarıyla birlikte derslere de girmeye başladı.

Ders sırasında sıraların üzerine çıkan, kimi zaman da bir köşede uyuklayan "Pamuk", teneffüslerde de öğrencilerle oyunlar oynamaya başladı.

"Patisiyle kapıyı çalıyor"

Kedinin tüm bakımıyla öğrencilerin ilgilendiğini anlatan öğretmen Demir, "Çocuklar kediyi sahiplendi. Bizim hiçbir katkımız olmadı. Kediler özgür ruhlu canlılar olduğu için kendini nerede rahat hissederse orada oluyor. Muhtemelen çocukların yanında kendisini çok rahat hissediyor. Sıcak bir ortam, sevgi var, mama var. Sınıfın kapısı kapalı olduğunda patisiyle vuruyor, açtırıyor ve giriyor" dedi.

Demir, Pamuk sayesinde çocuklara hayvan sevgisi, merhamet duygusu ve sorumluluk bilinci kazandırma konusunda uygulamalı eğitim verebildiklerini vurguladı.

"O artık bizim kedimiz"

Öğrencilerden Bahar Engin ise, Pamuk'un çok tatlı bir kedi olduğunu söyleyerek, "Her gün bizimle derslerimize geliyor. Biz kitap okuduğumuzda adeta bizi dinliyor. Biz kendimizi onunla birlikte çok mutlu hissediyoruz. Herkes sokak hayvanlarını korumalı ve yanlarında tutmalı" dedi.

Öğrencilerden Ahmet Onay da, "Biz onu sokakta bulduk. Kapımıza kadar gelince beslemek istedik. Her gün ona bakıyoruz. Çok eğlenceli bir kedi. Hepimize çok ısındı. Bunu yapmaktan, bir kediye bir hayvana sahip çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. O artık bizim kedimiz" diye konuştu.

Kaynak: AA