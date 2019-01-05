Almanya’daki minik hayranları hep TRT Çocuk ekranında gördüğü çizgi kahramanları yakından izleme fırsatı buldu.

TRT Çocuk, Almanya'daki miniklerin gözdesi

Sevilen karakterlerle doyasıya eğlenme fırsatı bulan çocuklar, yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldılar.

Çizgi filmleriyle TRT Çocuk, Avrupa’daki Türk çocukların da en gözde kanalı.

Rafadan Tayfa’nın yeni bölümlerini dört gözle bekleyen Türk kökenli çocuklar, bu yapımlarla hem eğleniyor, hem de anadillerini öğreniyor.

Haber: Ahmet Hamdi Şişman