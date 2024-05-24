Trafikte ‘acil ilaç’ diye bir düzenleme yok

Trafikte kimi zaman park edilmeyecek yerlerde park eden, duraklama yapılması yasak yerlerde duraklayan ya da hız yapan ve üzerinde ‘acil ilaç’ yazan araçlara rastlanabiliyor. Özellikle son yıllarda bu araçların sayılarında artış görülmeye başlandı.

Kimi durumlarda aracın üzerine bu ibare yazılırken, kimi durumlarda ise araç ön camına bu yazı asılabiliyor. Bazı durumlarda da trafik kurallarına uymayan, hız limitlerini aşan araçlarla karşılaşılabiliyor.

'Acil ilaç' öncelik sağlamıyor

Trafik Kanunu’na göre ise ‘acil ilaç’ diye bir düzenleme mevcut değil. Yani araçların üzerine ‘acil ilaç’ yazılması, trafik kurallarına ilişkin bir hak ya da öncelik getirmiyor. Trafikte seyreden, park eden ya da duraklayan tüm araçlar gibi ilaç taşıyan araçlar da yasa ile belirlenmiş kurallara uymak zorunda.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Onursal Başkanı, Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı İhsan Memiş, bunun suç oluşturduğunu söylüyor:

“Trafikte hangi araçların istisna sayıldığı, geçiş üstünlüğüne sahip olduğu Trafik Kanunu ile açık olarak belirtilmiş durumdadır. Bunlar içinde ‘acil ilaç’ diye bir madde yoktur. Türkiye genelinde ilaç dağıtımı yapan depolar var. Bunlar, hafif ticari araçlarla eczanelerin ihtiyacı olan ilaçların dağıtımını yapıyorlar. Yani tamamen ticari bir faaliyet ve tüm trafik kurallarına uymaları gerekiyor. ‘Acil ilaç’ yazmış olsa dahi kırmızıda durması, hız limitleri ve park yasağı gibi kurallara bu araçların da uyması gerekiyor. Bunun yazarak trafik kurallarını ihlal edenler, yetkisi olmadan çakar takanlarla aynı suçu işlemiş olurlar. Kanuni bir düzenleme olmadıkça araçlara bunu yazmak da buna dayanarak trafik kurallarına uymamak da suçtur.”

2024 yılı itibariyle yetkisiz çakar takmak ve trafikte kullanmanın cezası ise 6 bin 440 TL.

Geçiş üstünlüğü olanlar

2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 5’inci bölümünde, trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlar şöyle sıralanıyor:

Cankurtaranlar, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,

İtfaiye, orman yangını mücadele araçları,

Hükümlü veya sanık takip eden emniyet ve zabıta araçları

Trafik suçu işleyip kaçan aracı takip eden ya da kaza yerine giden görevli araçları,

Afet ve acil durum halinde, bu hizmetlerde görevli araçlar,

Yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarında görev yapanlara ait araçlar,

Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedeniyle geçiş üstünlüğü, yönetmelikle belirlenen araçlar.

Ancak yasa, ‘zorunluluk olmadığı’ durumlarda geçiş üstünlüğü kullanılmasını da yasaklıyor.