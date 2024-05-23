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Yaşam
AA, İHA 23.05.2024 17:26

Terk edilmiş 3 baykuş yavrusunu özenle beslediler

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alınan 3 baykuş yavrusu, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya bırakılacak.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan klinikte, çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar tedavi edilip, doğal yaşama döndürülüyor.

Son olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince terk edilmiş bulunan 3 baykuş yavrusu, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Özenle beslenen ve bakımları yapılan yavrular, yetişkinliğe eriştiklerinde doğaya salınacak.

Terk edilmiş 3 baykuş yavrusunu özenle beslediler

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nın Batı Akdeniz havzasının önemli kurtarma hayvanat bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

"Yetişkin olana kadar misafirimiz"

Getirilen baykuşların durumlarının iyi olduğunu belirten Arsun, "Yavru baykuşlarımızın beslenme ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yetişkinliğe erişinceye kadar misafirimiz olacaklar" dedi.

Doğal Yaşam Parkı'nda birçok hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini dile getiren Arsun, "Kliniğe getirilen alaca baykuş, küçük baykuş ve peçeli baykuş yavrularını besledik. Ayrıca yaralı bir çoban aldatanı ve bir saz delicesinin tedavisini yaptık. Şu anda tedavisi devam eden ve paraliz durumu gözlemlediğimiz bir sincabımız da var. İlk hedefimiz bu canlıları doğal ortamlarına kavuşturmak. Ancak bazıları doğaya dönemiyor ve bu hayvanlar park içinde yaşamlarını sürdürüyor" bilgisini verdi.

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