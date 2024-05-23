Türkiye’nin Milli Botanik Bahçesi

Botanik (Bitki Bilim), hem türlerin korunması hem de beslenmenin temel gereklerinden biri olarak çok önemli.

Türkiye’nin botanik konusundaki birikimini bir araya toplamak, bilimsel çalışmalar yapmak, gençlerin ve çocukların bitki türlerini canlı ve yakından görebilmesini sağlamak gibi amaçlarla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye Milli Botanik Bahçesi oluşturuldu.

2200 dekar alan

Bakanlık kampüsüne yakın bir noktada oluşturulan Milli Botanik Bahçesi, 2200 dekar alanı kapsıyor. Bu ölçülerle Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük botanik bahçesi durumunda.

2023 yılı sonunda hizmete giren Milli Botanik Bahçesi’nde ağaç, çalı ve çiçek türlerinden binlerce çeşit bitki canlı olarak görülebiliyor. Sulak alan ve sulak vadi gibi bölümleri bulunan Milli Botanik Bahçesi içinde 35 km yaya ve bisiklet yolu da var.

119 ayrı parsele bölünen ve peyzaj planlaması yapılan Milli Botanik Bahçesi’nde nadir ya da endemik bitkilerin üretildiği bölümler, fidan, süs bitkileri ya da sebze fidelerinin yetiştirildiği seralar ve eğitim tesisleri yer alıyor.

Türkiye’nin bitki hafızası

Müze ve sanat galerisi gibi yapılara da sahip olan Türkiye Milli Botanik Bahçesi’nin en önemli bölümlerinden biri ise ‘Milli Herbaryum’. Burada, Türkiye’de yetişen on binlerce bitkiye ait kurutulmuş örnekler, uluslararası standartlarda saklanıyor. Böylece hem bilimsel çalışmalar için devasa boyutlarda bir veri havuzu hem de Türkiye’nin bitki hafızası oluşturuluyor.

Yaşayan bir mekan

Türkiye Botanik Bahçesi’nin “yaşayan bir mekan” olması hedeflendi. Şehir yaşamı içinde yeşil alan arayışında olanların önemli tercihlerinden biri haline gelen Botanik Bahçesi, sabah 10.00, akşam 17.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve alanın çok geniş olması nedeniyle yürümekte zorlananlar için golf araçlarıyla taşıma hizmeti veriliyor. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği gölet çevresinde ise kafeterya gibi tesisler bulunuyor.

Bireysel olarak ziyaret edilebilen bahçeye orta dereceli okulların da ilgisi büyük. Ankara içinden ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden Milli Botanik Bahçesi’ne turlar düzenleniyor.

Bilinç ve farkındalık oluşturacak

Uluslararası standartlara uygun, nitelikli ve belgeli koleksiyonlar oluşturulması hedefiyle hizmete giren Türkiye Milli Botanik Bahçesi, bilimin günlük yaşamla, şehir hayatının doğayla buluştuğu bir tesis olarak “bilinç ve farkındalık” oluşturma gayesi güdüyor.